Hilfsangebote und Telefonseelsorge über Ostern weiter erreichbar

Das Osterfest wird in diesem Jahr insbesondere durch die Corona-Krise geprägt. Schon bestehende Belastungen und zusätzliche Stressfaktoren wie Enge oder auch finanzielle Nöte können im familiären Umfeld zu Gewalt führen. „In solchen Ausnahmesituationen kann es leider passieren, dass psychische Gewalt und Unterdrückung auch in handgreiflicher Gewalt ausufern“, so Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann. Auch an den kommenden Feiertagen gibt es neben den Notrufnummern 110 und 112 viele telefonische Hilfs- und Beratungsangebote.

Rufnummern für von Gewalt bedrohte Frauen

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

08000 116 016

Hilfetelefon „Schwangere in Not“

0800 4040 020

Beratungsangebote und Frauenhäuser in Niedersachsen

Angebote für Kinder und Jugendliche

Die „Nummer gegen Kummer“ ist online erreichbar unter www.nummergegenkummer.de.

Zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche in Not sind zudem auf der Seite www.kinderschutz-niedersachsen aufgelistet.

Neben diesen ganz konkreten Beratungsangeboten stehen ebenso seelsorgerische Hilfsangebote zur Verfügung. Dr. Carola Reimann unterstreicht deren hohe Bedeutung: „Die Feiertage sind oftmals für alleinstehende Menschen eine psychische Herausforderung. Manchmal hilft bereits, mit jemandem am Telefon über seine Sorgen und Nöte zu sprechen.“

Sonstige Hilfsangebote

Telefonseelsorge

0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

Seelsorge-Hotline der Christlichen Kirchen in Niedersachsen

0800 111 2017 (14 bis 20 Uhr)

Elterntelefon

0800 111 0550

Zuhör-Telefon der Johanniter für alle, die sich jetzt alleine fühlen

0800 0 300 700