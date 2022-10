Hilfe für die Ukraine: HSV spendet 150.000 Euro an Organisation #WeAreAllUkrainians

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat der Organisation #WeAreAllUkrainians eine Geldspende in Höhe von 150.000 Euro überwiesen. Das ist die Summe aus Eintrittsgeldern, Merchandising, Bandenwerbung, Catering-Einnahmen und VIP-Ticketverkauf beim Benefizspiel einer DFB- gegen eine HSV-Auswahl zugunsten der Menschen in der Ukraine am 28. Mai im Volksparkstadion. Das habe die finale Auswertung der Einnahmen erbracht, teilte der HSV am Donnerstag mit.

ARCHIV – Arne Friedrich, ehemaliger Fußballer und Spieler der «DFB All-Stars», in Aktion. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archiv

Aus Tombola-Einnahmen, Sonderverkäufen und Direktspenden während der TV-Liveübertragung seien bereits 55.000 Euro zusammengekommen. Inklusive der Anfang Juni ausgelieferten Sachspende des HSV-Gesellschafters AmPri im Warenwert von 100.000 Euro habe der Gesamtspendenwert mehr als 300.000 Euro betragen, informierte der HSV.

HSV überweist 150.000-Euro-Spende für Ukraine. 🇺🇦 Gesamtspendenwert für #WeAreAllUkrainians übersteigt die 300.000-Euro-Marke – Organisation baut Spiel- und Bewegungsplätze im kriegsleidenden Land.



Zur Meldung ➡ https://t.co/yte6jrWrkC pic.twitter.com/SW6Xtd09NK — Hamburger SV (@HSV) October 27, 2022

„Wir sind sehr froh, dass trotz der Kürze der Vorbereitungszeit ein solches Ergebnis zusammengekommen ist“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt. „Wir bedanken uns bei allen Spielern, Künstlern, Mitarbeitern, Dienstleistern und freiwilligen Helfern, die sich für die gute Sache maximal engagiert haben.“

