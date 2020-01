Jetzt im Livestream: Trecker-Demo im Norden

Wir berichten für Sie über die Bauernproteste in Hannover, Bremen und Schleswig-Holstein.

Am Freitagmorgen sind die bundesweiten Bauernproteste mit mehreren hundert Traktoren zum Auftakt der Grünen Woche angelaufen. Auf zahlreichen Bundesstraßen versammelten sich Treckerfahrer zu Sternfahrten nach Berlin und andere größere Städte. Pendler müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die einen gehen gegen schärfere Düngevorschriften und für bessere Preise auf die Straße. Andere Landwirte wollen sich am Samstag auch Klima- und Tierschützern bei einer Demonstration für eine umweltfreundlichere Umweltpolitik anschließen.

Auch im Norden waren am frühen Morgen schon zahlreiche Traktoren auf dem Weg zu den Demonstrationen in Hannover und Bremen. Allein zu der Kundgebung in Hannover werden mehr als 2.500 Landwirte mit ihren Fahrzeugen erwartet, wie die Sprecherin der Initiative „Land schafft Verbindung“, Henriette Struß, am Freitagmorgen sagte. Schon gegen halb 7 waren laut Polizei Hannover rund 450 Fahrzeuge in die Landeshauptstadt unterwegs gewesen. Die Straßenlage sei am Morgen allerdings noch entspannt.

In Bremen startet der Andrang erst später

Die Wege der Trecker nach Bremen seien noch unbekannt und könnten sowohl über Land- als auch Kreisstraßen führen, sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp aus Rotenburg/Wümme. Schon am Vormittag, so hoffte er, solle der Verkehr allerdings wieder fließen. In der Stadt an der Weser startete die Demo und damit auch der Andrang erst später, wie eine Sprecherin der Polizei Bremen sagte. Die Polizei warnte schon im Voraus vor den möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen, die bei den Sternfahrten entstehen könnten.

Die Bauern wollen für die Interessen der Agrarbetriebe und gegen aus ihrer Sicht zu harte Umweltschutzvorgaben demonstrieren. Die Demos sollten von 10 bis 15 Uhr auf dem Trammplatz in Hannover (von 12 Uhr bis 15 Uhr voll gesperrt) und ab 13 Uhr auf dem Bremer Rathausplatz stattfinden.

Klimaschützer treffen auf Trecker-Demos

Gleichzeitig geht am Freitag auch die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future unter dem Motto „Ihr wisst, warum wir streiken“ wieder auf die Straße. „Das Wissen ist da, jetzt muss gehandelt werden“, hieß es in der Ankündigung der Organisatoren. „Es wird voll in der Innenstadt“, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. In der Landeshauptstadt ist es für Fridays for Future der erste Jahrestag der Aktionen. Die Veranstalter rechnen mit rund 3.000 Teilnehmern. Landwirte und Klimaschützer demonstrieren dabei nur einige Hundert Meter voneinander entfernt. Die Bauern kommen um 12 Uhr am Trammplatz zusammen, die Klimabewegung versammelt sich um 12:30 Uhr am Opernplatz.

dpa