Heftiger Sturm in Ostfriesland: Gemeinde verschafft sich Überblick über Schäden

Ein vom Sturm stark beschädigtes Haus in der Gemeinde Großheide. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Nach zahlreichen Sturmschäden haben sich Mitarbeiter der Gemeinde Großheide in Ostfriesland am Dienstagmorgen einen Überblick über die Lage gemacht. „Zurzeit sind alle Mitarbeiter vor Ort“, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Eine Schadensbilanz gebe es noch nicht.

Häuser teilweise nicht bewohnbar

Am Montagabend hatte ein starker Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Einem Feuerwehrsprecher zufolge wurden mehr als 50 Häuser beschädigt. Zum Teil waren sie vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte über einen Facebook-Aufruf Notunterkünfte für die Betroffenen organisiert. Die Feuerwehr sprach von tornadoähnlichen Zuständen. Die Bestätigung des Deutschen Wetterdienstes, dass es tatsächlich ein Tornado war, stand zunächst noch aus.

Verletzte gab es nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht.

Abgedeckte Dächer, umgeworfene Fahrzeuge, umgestürzte Bäume

Besonders betroffen waren die Ortsteile Berumerfehn, Ostermoordorf und Westermoordorf. Rund 100 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis waren im Einsatz. Durch den Sturm wurden Dächer abgedeckt, ganze Dachfirste weggerissen und Fahrzeuge umgeworfen. Auch einzelne Gas-, Wasser-, und Stromleitungen wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt. Techniker waren noch in der Nacht im Einsatz, um die Versorgungsleitungen zu sichern. Dachdecker rückten an, um Hausdächer provisorisch zu sichern.

Konzertzelt auf Norderney bricht zusammen

Auch auf der Nordseeinsel Norderney rückte die Feuerwehr am Abend wegen des Sturmes zu einem Einsatz aus. Dort sicherten Rettungskräfte am Januskopf im Westen der Insel ein Zelt, das in den vergangenen Tagen für Konzerte genutzt worden war. Den Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern hielt das Zelt laut Feuerwehr nicht stand und brach zusammen. Verletzt wurde auch dort niemand.

Mit dpa