Heftiger Schneefall: S-Bahn Hannover stellt Betrieb ein, Glätteunfälle in Niedersachsen

Heftiger Schneefall sorgt in Niedersachsen für Verkehrsbehinderungen. Moritz Frankenberg/dpa

Die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters den Betrieb eingestellt. „Es verkehren nur noch Züge, um einen geeigneten Bahnhof zu erreichen“ teilte der Betreiber Transdev mit. Auch Ersatzbusse können demnach nicht mehr fahren.

Eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen

Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx wies ebenfalls auf ausfallende und verspätete Züge hin. Langsam aber stetig verschlechtere sich die Situation auf den Strecken, hieß es. Ab Mittag sei vermutlich kein Betrieb mehr möglich. Die Erixx-Züge verkehren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide.

Es gebe erste Probleme durch eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen – und es sei mit weiteren Ausfällen zu rechnen. Bahnreisende sollten, wenn möglich, auf Fahrten verzichten, sich jedoch mindestens über die aktuellen Abfahrten informieren.

Busausfälle im Umland

Busse und Stadtbahnen des Verkehrsunternehmens Üstra sind in der Stadt Hannover am Vormittag trotz heftigen Schneefalls gefahren. Es komme allerdings zu Verspätungen, etwa auf der Linie 1, sagte ein Sprecher. Demnach gab es zunächst keine gravierenden Ausfälle.

Im niedersächsischen Umland wurde der Busverkehr dagegen mancherorts komplett eingestellt – etwa in den Kommunen Barsinghausen und Springe.

Unfälle durch Glätte

In der Nacht und am frühen Morgen ist es rund um Hannover wetterbedingt zu einigen Unfällen gekommen. Auch wenn schwere Unfälle bislang ausblieben, werde aufgrund des Unwetters darum gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten, wie die Polizei mitteilte.

Unter anderem kam ein Autofahrer aufgrund der Glätte von der A7 in Richtung Kassel ab und kollidierte mit der Leitplanke. Daraufhin ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei Autos, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde.

Auch auf der A2 kam ein Lastwagen zwischen Garbsen und Wunstorf-Luthe ins Rutschen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Nach dem Aufprall geriet zudem die Hinterachse des Wagens in Brand. Durch den Unfall waren zwischenzeitlich alle Fahrstreifen gesperrt und es folgte ein größerer Rückstau. Der Brand wurde inzwischen von der Feuerwehr gelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben.

Unfälle in Hannover

Im Stadtgebiet Hannover kam es ebenfalls zu Glätte-Unfällen. Am frühen Morgen kollidierte ein Streifenwagen der Polizei mit zwei Autos. Eine Frau wird dabei leicht verletzt. Kurze Zeit später stieß ein Linienbus mit einem geparkten Auto zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

SAT.1 REGIONAL/dpa