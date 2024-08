Hauptdarsteller für Michael-Jackson-Musical in Hamburg gefunden

Benét Monteiro soll ab Dezember Michael Jackson auf der Musical-Bühne in Hamburg verkörpern. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

Musicalstar Benét Monteiro wird ab 1. Dezember die Hauptrolle im Michael-Jackson-Musical in Hamburg übernehmen. Das teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. Stage-Casting-Direktor Ralf Schaedler sagte über den 39-Jährigen: „Er ist wie für diese Rolle gemacht. Mit seinem Charisma gibt er dem Publikum das Gefühl, dass man einen wirklichen Superstar auf der Bühne erlebt.“

Darsteller mit viel Musical-Erfahrung

Der gebürtige Brasilianer hatte bis Oktober vergangenen Jahres als Hauptdarsteller in „Hamilton“ auf der Bühne des Hamburger Operettenhauses gestanden. Anschließend hatte er die Titelrolle im Musical „Hercules“ in der Neuen Flora übernommen. Auch an mehreren anderen Stücken von Stage Entertainment wirkte er bereits mit. Über seine neue Aufgabe sagte Monteiro: „Das ist die Rolle, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Michael Jackson ist ein Genie und der größte Entertainer aller Zeiten.“

„Rund um die Entstehungsgeschichte der 1992er „Dangerous“-Welttournee zeigt MJ – Das Michael Jackson Musical einige der beliebtesten und meistverkauften Songs der Musikgeschichte überhaupt und geht über die einzigartigen Moves und den unverwechselbaren Sound des Stars hinaus“, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

Songs auf Englisch, Dialoge auf Deutsch

Das Musical, das im Februar 2022 am Broadway Premiere feierte, wurde bereits mit vier Tony Awards ausgezeichnet, das Album erhielt eine Grammy-Nominierung. Das Buch stammt aus der Feder von Lynn Nottage, Regie und Choreographie verantwortet Christopher Wheeldon, das Bühnenbild hat Derek McLane entwickelt. Für die deutsche Produktion werden die Songs von Michael Jackson im englischen Original bleiben, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden. Für das Musical, das auch im Londoner West End und auf einer Tournee durch Nordamerika läuft, wurden nach Angaben des Veranstalters weltweit bereits über zwei Millionen Tickets verkauft.

„Michael Jackson Musical“ wird „Die Eiskönigin“ ablösen

Insgesamt präsentiert Stage Entertainment vier Musicals in Hamburg: Das „Michael Jackson Musical“ wird das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ ablösen, das noch bis zum 29. September zu sehen ist. Neben dem Dauerbrenner „Der König der Löwen“ im Hafen läuft noch das Abba-Musical „Mamma Mia!“ im Theater Neue Flora und bis zum Herbst das Musical „Hamilton“ im Operettenhaus.

SAT.1 REGIONAL/dpa