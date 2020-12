Harter Lockdown: Norddeutschland fährt öffentliches Leben runter

Der Lockdown in der Corona-Pandemie ist seit Mitternacht auch im ganzen Norden in Kraft. Viele Geschäfte dürfen seit Mittwoch nicht mehr öffnen. Schulen bleiben in Schleswig-Holstein ebenso geschlossen wie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Kitas ermöglichen eine Notbetreuung für besondere Fälle. in Hamburg bleiben die Schulen und Kitas vor und nach den Weihnachtsferien zwar geöffnet, es gibt aber keine Präsenzpflicht. Kita-Kinder sollen möglichst zuhause betreut werden.

Auch Baumärkte dicht

Auch Friseursalons, Kosmetikstudios und Massagesalons sind dicht. Das gilt anders als in der ersten Corona-Welle im Frühjahr auch für Baumärkte. Diese können aber ebenso wie Einzelhandelsläden sowie die schon seit längerem geschlossenen Hotels und Restaurants Abhol- und Lieferdienste aufrechterhalten.

Apotheken und Lebensmittelgeschäfte bleiben offen

Weiterhin geöffnet bleiben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Post und Banken. Das gilt auch für Drogerien, Optiker, Tankstellen und Autowerkstätten. Die medizinische Betreuung in Kliniken und Praxen bleibt gewährleistet.

Verschärfte Kontaktregeln

Die verschärften Schutzmaßnahmen dienen dazu, die hohen Infektionszahlen zu begrenzen. Sie sind zuletzt auch im Norden gestiegen, wenn auch im Land unterschiedlich. Weiter verschärft werden die Kontaktregeln. Nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich privat treffen.

Über Weihnachten sind vom 24. bis zum 26. Dezember Treffen des eigenen Hausstandes mit bis zu vier Personen aus der engen Familie möglich. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Auch in Hamburg, Niedersachsen und Bremen bestehen diese Regelungen.

Mitarbeiter:innen in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sollen regelmäßig auf Corona getestet werden, Reinigungskräfte ebenfalls. Bewohner:innen von Heimen dürfen nur zwei registrierte Besucher:innen empfangen.

Gottesdienste teilweise möglich

Gottesdienste sind nach Anmeldung mit maximal 50 Teilnehmer:innen in Kirchen möglich, draußen mit bis zu 100. Gemeindegesang ist untersagt. An Bestattungen und Trauerfeiern dürfen bis zu 25 Personen teilnehmen.

Verkaufsverbot von Alkohol

Noch etwas ausgedehnt wird das Verkaufsverbot für Alkohol, das bereits für Getränke zum sofortigen Konsum, insbesondere Glühwein, galt. Nun dürfen Kommunen auch den Verkauf von Alkohol etwa in Flaschen oder Büchsen an Orten und zu bestimmten Zeiten verbieten, wenn sich dort Gruppen von Menschen draußen zum gemeinsamen Trinken ansammeln. Die neue Corona-Verordnung gilt bis zum 10. Januar.

Regierungserklärung in Hamburg

Auch in Hamburg bleiben die Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten bestehen. Nur über die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dezember dürften größere Familien zusammen feiern. An diesen Tagen sind auch private Hotelübernachtungen erlaubt. An Silvester sei das Abbrennen von Feuerwerk ebenso verboten wie der Konsum alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will wegen des Corona-Shutdowns zu Beginn der letzten Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft in diesem Jahr (13.30 Uhr) eine Regierungserklärung dazu abgeben. Es wäre bereits seine vierte seit Ausbruch der Pandemie.

