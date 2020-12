Harter Lockdown nach Weihnachten: Daniel Günther will Alkoholausschank in der Öffentlichkeit verbieten

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist in der Corona-Krise für einen harten Lockdown nach Weihnachten. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus und müssten deshalb verschärft werden, sagte er am Mittwoch im Landtag. „Wir dürfen nicht warten.“ Unter anderem werde es im Norden in der Öffentlichkeit künftig keinen Alkoholausschank mehr geben. Weitere konkrete Maßnahmen benannte Günther nicht.

Schleswig-Holstein sei bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, weil das Land einen besonders strengen Weg gegangen sei. „Wir wollen diese harten Maßnahmen jetzt ergreifen“, sagte Günther. Das Land komme aus der Krise nur heraus, wenn es seinen harten Weg weitergehe. Die Regierung werde das Parlament samt Opposition weiterhin in ihre Entscheidungen einbinden, versicherte Günther.

In Schleswig-Holstein wurden nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet. Die höchste Zahl war am 4. Dezember mit 318 Neuinfektionen bekanntgegeben worden.

Seit Sonntag gilt Schleswig-Holstein als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Dienstagabend stieg dieser Wert weiter – auf 57,9. In der vergangenen Woche lag er noch deutlich unter 50. Die regionalen Unterschiede sind groß.

Mit dpa