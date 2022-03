Was beim Umgang mit der aktuellen Flüchtlingswelle hilft, sind die Erfahrungen und Strukturen aus 2015 und 2016, als viele geflüchtete Syrerinnen und Syrer in den Norden kamen. Damals hatte sich der Verein Hanseatic Help in Hamburg gebildet. Inzwischen kümmert sich der Verein und seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um alle möglichen Menschen in Not und verfügt über ein enormes Know-how in Sachen Logistik. Das kommt in der jetzigen Situation gerade recht.

Wer helfen möchte, ob ehrenamtlich vor Ort in Hamburg, mit Sach- oder Geldspenden, kann sich auf der Seite von Hanseatic Help informieren.