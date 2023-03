Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay geht im Sommer in Elternzeit

Der Oberbürgermeister von Hannover (Niedersachsen), Belit Onay (Grüne), will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er werde in dieser Zeit die wöchentliche Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Eine entsprechende Drucksache sei den zuständigen Ratsgremien zur Entscheidung zugegangen und solle im Verwaltungsausschuss am Donnerstag beschlossen werden.

„Meine Familie ist mir sehr wichtig und ich versuche trotz der zeitintensiven Arbeit in meinem Amt auch Verantwortung in der Familienarbeit zu übernehmen“, sagte Onay. „Die zwei Monate möchte ich nutzen, um mehr Zeit mit meinen beiden kleinen Kindern zu verbringen und dafür einen verbindlichen Rahmen setzen.“

Die Vertretungsregelung sei klar geregelt, in Notfallsituationen stehe er selbstverständlich bereit. Onay will nach eigenen Worten alle Väter darin bestärken, von Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. „Führungskräfte übernehmen hier eine besondere Vorbildfunktion“, sagte der Rathaus-Chef. Laut dem niedersächsischen Beamtengesetz haben Beamtinnen und Beamten, wenn sie Elternzeit beantragen, Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung von maximal 32 Wochenstunden, falls keine zwingenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

15 Jahre Elterngeld – Väter übernehmen kaum alleinige Verantwortung für die Kinderbetreuung

Seit Einführung des Elterngeldes ist bei Müttern von Kindern unter drei Jahren zwar die Erwerbsbeteiligung von 43 auf 56 Prozent angestiegen. Auch verdoppelte sich der Anteil von Vätern, die Elterngeld beziehen, und liegt heute bei 43 Prozent. Doch nur etwa jeder zehnte Vater nimmt mehr als die zwei „Vätermonate“ in Anspruch, heißt es in einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Weil die meisten Väter parallel mit ihren Partnerinnen in Elternzeit sind, ist eine alleinige Verantwortung der Väter für die Kinderbetreuung nach wie vor selten. Und auch wenn sich Väter mit mehr als zwei Monaten Elterngeldbezug dauerhaft etwas stärker einbringen, leisten Mütter weiterhin den Großteil der Kinderbetreuung und Hausarbeit. „Über die ersten Lebensmonate des Kindes hinaus sind seit Einführung des Elterngeldes kaum weitere Fortschritte bei der Aufteilung der Familienarbeit zu erkennen“, fasst Dr. Mathias Huebener vom BiB die Ergebnisse zusammen.

Mit dpa, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung