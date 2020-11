Hannover: Junge „Querdenken“-Demonstrantin sorgt mit NS-Vergleich für Empörung

Mit einem Auftritt als selbst ernannte „Sophie Scholl“ hat eine junge Frau bei einer „Querdenken“-Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Hannover heftige Kritik im Netz und in der Politik ausgelöst.

Außenminister Heiko Maas (SPD), Niedersachsens SPD-Fraktionschefin Johanne Modder und der Kieler SPD-Fraktionschef Ralf Stegner reagierten mit scharfen Worten auf die Aktion vom Samstag.

Stegner: „Das ist eine Schande!“

Am Montagmorgen twitterte Ralf Stegner: „Das ist eine Schande! Die Verhöhnung der Opfer des Faschismus und Diffamierung der Widerstandskämpfer gegen das Naziregime dürfen wir auch politisch Verwirrten nicht durchgehen lassen!“

Bei sogenannter „Querdenker“-Demo hat sich eine Coronaleugnerin mit Sophie Scholl verglichen.

Das ist eine Schande! Die Verhöhnung der Opfer des Faschismus und Diffamierung der Widerstandskämpfer gegen das Naziregime dürfen wir auch politisch Verwirrten nicht durchgehen lassen! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) November 23, 2020

Junge Demonstrantin vergleicht sich mit Sophie Scholl

In einem Video von der Kundgebung, das bei Twitter 2 Million Mal angeklickt wurde (Stand: Montag, 8:30 Uhr), spricht die Frau von einer kleinen Bühne in der Nähe der Oper zum Publikum. „Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde“, sagt sie. Der Vergleich mit der von den Nazis hingerichteten Münchner Widerstandskämpferin schlug hohe Wellen.

Rednerin in #Hannover fühlt sich wie Sophie Scholl, da sie „seit Monaten aktiv im Widerstand“ sei. Ordner wirft daraufhin das Handtuch: „Für so einen Schwachsinn mach ich doch keinen Ordner mehr. Das ist Verharmlosung vom Holocaust.“ Rednerin weint und wirft auch hin. #h2111 pic.twitter.com/BU5AvvlHSD — 🍁 MdBdesGrauens 🍁 (@MdBdesGrauens) November 21, 2020

Mann: „Verharmlosung vom Holocaust“

In dem Mitschnitt taucht ein junger Mann vor der Bühne auf. „Für so einen Schwachsinn mache ich doch keinen Ordner mehr“, protestiert er und reicht der Frau sein orangefarbenes Leibchen. Es gehe hier um eine „Verharmlosung vom Holocaust“. Die Rednerin entgegnet: „Ich habe doch gar nichts gesagt.“ Dann beginnt sie zu weinen und wirft ihr Mikrofon weg. Polizisten erscheinen und geleiten den Mann zur Seite.

NS-Vergleich sorgt für Empörung im Netz

In den Kommentaren gab es vor allem Empörung: Die Parallele zu Sophie Scholl sei verantwortungslos, die Gleichsetzung mit dem Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ zur NS-Zeit beschämend. Der junge Mann bekommt Zuspruch. Ein Nutzer schrieb: „Respekt für den Ex-Ordner, der die Verhöhnung der realen Holocaust-Opfer erkannte und sich dagegen stellte.“ Auch Maas kritisierte die Rednerin. „Wer sich heute mit Sophie Scholl (…) vergleicht, verhöhnt den Mut, den es brauchte, Haltung gegen Nazis zu zeigen“, twitterte er.

Wer sich heute mit Sophie Scholl o Anne Frank vergleicht,verhöhnt den Mut, den es brauchte,Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen. Nichts! — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 22, 2020

Gegenaktion könnte inszeniert gewesen sein

In einem Bericht tauchten derweil Zweifel auf, ob es sich bei dem Mann wirklich um einen Ordner handelte. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll er zur örtlichen linken Szene gehören, bei vielen anderen Demonstrationen in Erscheinung getreten sein und seine Gegenaktion zu dem „Sophie-Scholl“-Auftritt inszeniert haben. Unklar war auch, ob er bei den Veranstaltern der lokalen „Querdenken“-Kundgebung als Ordner registriert war.

SPD-Fraktionschefin: Neuer Tiefpunkt erreicht

Modder reagierte am Sonntag mit einer eigenen Erklärung auf das Video von der Demo. Sie sieht einen neuen Tiefpunkt erreicht: „Wenn die Geschwister Scholl oder auch Anne Frank für die Neonazi-Rhetorik einiger Teilnehmer herhalten müssen, ist dies grauenvoll.“

In Karlsruhe hatte eine Elfjährige jüngst eine Rede vorgelesen, in der sie sagte, die Geburtstagsfeier mit ihren Freunden sei ganz anders gewesen als in den Jahren davor: „Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschenstill sein mussten, um nicht erwischt zu werden.“

Rund 900 Teilnehmer bei „Querdenken“-Demo

Die Demonstration am Samstag in Hannover verlief nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle. Mindestens 900 Menschen sollen sich beteiligt haben, zudem habe es zwischen 200 und 300 Gegendemonstranten gegeben, darunter auch Linksautonome.

Mit dpa