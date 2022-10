Hannover 96 will Sensation gegen BVB schaffen

Trotz der Schwächen von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in dieser Saison stellt sich Hannover 96 auf eine Mammutaufgabe im DFB-Pokal ein. Am Mittwoch empfängt der Zweitligist den BVB in der zweiten Runde des Wettbewerbs.

96-Trainer Stefan Leitl sprach davon, alles investieren zu wollen, um eine Sensation zu schaffen und in die nächste Runde einzuziehen.

Der Favorit aus dem Ruhrgebiet schoss bislang in der Liga wenig Treffer und kassierte bittere Niederlagen gegen Werder Bremen (2:3) und den 1. FC Köln (2:3).

Den Niedersachsen kommt dabei auch eine gute Bilanz im Pokal-Wettbewerb gegen Dortmund gelegen. Beim letzten Aufeinandertreffen kassierte Hannover 2012 beim BVB zwar ein 1:5. Alle übrigen vier Spiele im Wettbewerb, die zwischen 1973 und 2006 ausgetragen wurden, gewannen die Niedersachsen jedoch.

Mit dpa