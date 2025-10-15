Handball European League: Norddeutsche Teams starten mit Siegen in die Vorrunde

Der THW Kiel ist mit einem Sieg in die Vorrunde der Handball-European-League gestartet. Drei Tage nach der Derby-Niederlage in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt setzte sich der deutsche Rekordmeister in der Gruppe B bei Montpellier HB in Frankreich mit 30:28 (16:9) durch. Beste Werfer der Kieler war Veron Nacinovic. Der Kreisläufer, der im Sommer aus Montpellier zum THW gekommen war, erzielte sechs Treffer.

Eric Johansson und der THW Kiel spielten in Montpellier. Michael Hundt/dpa

Gegen die Franzosen, gegen die sie im Mai beim Final Four in Hamburg noch im Halbfinale verloren hatten, erwischten die Kieler einen guten Start. Schon nach acht Minuten lagen die Norddeutschen mit 6:1 in Führung.

Nationalkeeper Wolff verletzt

In der 27. Minute verletzte sich dann aber Nationaltorhüter Andreas Wolff beim Stand von 15:9 am Rücken und musste seinen Platz für den erst 20 Jahre alten Leon Nowottny räumen. Der Schlussmann aus dem eigenen Nachwuchs machte seine Sache gut, konnte jedoch auch nicht verhindern, dass die Franzosen auf 18:20 (39.) und 26:27 (52.) verkürzten.

Die Kieler behielten aber jederzeit die Ruhe. In Unterzahl erzielte Eric Johansson in der 59. Minute das vorentscheidende 30:27 für die Norddeutschen.

TSV Hannover-Burgdorf dreht Spiel bei Fredericia HK

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben zum Auftakt der European League einen Auswärtssieg gefeiert. In der Gruppe G gewannen die Niedersachsen bei Fredericia HK in Dänemark mit 31:29 (15:11). Nationalkreisläufer Justus Fischer steuerte als bester Werfer sechs Treffer zum Sieg der TSV bei.

Jonathan Edvardsson und die TSV Hannover-Burgdorf starteten in Dänemark in die European-League-Saison. Tom Weller/dpa

Für den erkrankten Cheftrainer Christian Prokop hatten wie schon im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den ThSV Eisenach dessen Assistent Heidmar Felixson und der Sportchef Sven-Sören Christophersen die Verantwortung auf der Bank übernommen.

Die Niedersachsen warfen sich schnell eine Fünf-Tore-Führung heraus. Den Treffer zum 7:2 erzielte Torhüter Simon Gade mit einem Wurf über das ganze Feld. In der Folge scheiterten die Hannoveraner aber zu häufig an Fredericias Schlussmann Sander Heieren.

So holten die Gastgeber, die in der vergangenen Saison noch in der Champions League gespielt hatten, Tor um Tor auf. Auch die Rote Karte gegen Kasper Andersen, der den Hannoveraner Jonathan Edvardsson im Gesicht getroffen hatte, in der 36. Minute hielt die Dänen nicht auf. Beim 22:22 (44.) war die Partie wieder ausgeglichen, beim 27:26 (54.) führte Fredericia erstmals. Dank einer starken Schlussphase drehten die Gäste aber das Spiel doch noch zu ihren Gunsten.

Flensburgs Handballer ringen Saint-Raphael nieder

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Erfolgsserie aus der Bundesliga auch in der European League fortgesetzt. Drei Tage nach dem Derby-Erfolg über den THW Kiel setzten sich die Schützlinge von Trainer Ales Pajovic vor 2.794 Zuschauern in einer umkämpften Partie mit 32:30 (16:15) gegen Saint-Raphael Var Handball aus Frankreich durch. Wettbewerbsübergreifend war es der achte Sieg in Serie für die Norddeutschen.

Benjamin Buric und die SG Flensburg-Handewitt hatte Saint-Raphael aus Frankreich zu Gast. Michael Hundt/dpa

Die gastgebenden Flensburger, die in den jeweils sechsfachen Torschützen Lasse Möller und Emil Jakobsen ihre besten Werfer hatten, taten sich aber von Beginn an schwer. Der Tabellen-Achte der französischen Liga lag in der Anfangsphase fast immer knapp in Führung. Gäste-Torhüter Alxeandre Demaille machte zahlreiche Chancen der SG zunichte.

Auch eine 16:14-Führung in der 28. Minute und ein 26:23-Vorsprung in der 48. Minute brachten keine Sicherheit in das Spiel der Gastgeber. Die Franzosen nutzen das extrem fehleranfällige Spiel der SG und holten die Rückstände immer wieder auf. Erst als Lasse Möller das 32:28 (58.) erzielte, hatten die Flensburger die Partie zu ihren Gunsten vorentschieden.

SAT.1 REGIONAL/dpa