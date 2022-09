Handball-Bundesliga: THW Kiel und HSV Hamburg siegen

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga ohne Makel. Das 34:18 (17:9) am Sonntag beim TSV GWD Minden war der vierte Sieg im vierten Spiel. Bester Werfer des Tabellenführers war Karl Wallinius mit fünf Treffern. Der HSV Hamburg gewann in einem dramatischen Spiel 23:22 (13:12) beim SC DHfK Leipzig und glich sein Punktekonto auf 4:4 Zähler auf. Dani Baijens sicherte in letzter Sekunde den Sieg. Niklas Weller war mit sechs Toren am erfolgreichsten.

ARCHIV – Ein Handball wird gefangen. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Die Kieler begannen konzentriert in der Abwehr und konnten sich einmal mehr auf die starke Leistung von Torhüter Niklas Landin verlassen. Die in dieser Saison einmal mehr als Abstiegskandidat geltenden Ostwestfalen konnten zu keiner Phase der Partie mithalten. Der dänische Keeper, der auf 16 Paraden kam, blieb gewohnt gelassen. „Wir sind relativ gut in die Saison gekommen“, sagte Landin.

Sehr ausgeglichen war dagegen die Partie in Leipzig, in der keines der beiden Teams einen größeren Vorsprung herausarbeiten konnte. Mit der Schlusssirene traf Baijens aus der Distanz: „Zum Glück war der vor dem Ende noch drin“, sagte der Niederländer. Kurios: Da die Hamburger nur Torwarttrikots in der grünen Jerseyfarbe der Gastgeber dabei hatten, mussten Johannes Bitter und Ivan Budalic graue Shirts überstreifen. Die Nummern wurden mit Klebestreifen angebracht. Mitte der zweiten Halbzeit musste Spielmacher Leif Tissier mit einer Fußverletzung vom Feld.

Die Kieler sind bereits am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League beim slowenischen Meister RK Celje gefordert. Die Hamburger treten am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) in heimischer Halle gegen den Bergischen HC an.

