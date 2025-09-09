Handball-Bundesliga: Erster Saisonsieg für die SG Flensburg-Handewitt

09. September 2025

Die SG Flensburg-Handewitt hat den ersten Saison-Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen setzten sich die Schleswig-Holsteiner mit 40:27 (22:16) bei Aufsteiger GWD Minden durch. Beste Werfer mit jeweils sieben Treffern waren der Flensburger Marko Grgic und der Mindener Karolis Antanavicius.

Lasse Möller und die SG Flensburg-Handewitt spielten bei Aufsteiger GWD Minden. (Archivbild) Patrick Süphke/dpa

Lasse Möller eröffnete mit drei Treffern zum 3:1 (3. Minute) den Flensburger Torreigen. Dank einer stabilen Abwehr fanden die Gäste zu ihrem gefürchteten Tempospiel. Über 11:6 (15.) ging es zum 17:10 (25.) durch Luca Witzke. Der Zugang vom SC DHfK Leipzig bekam erstmals mehr Spielanteile und machte seine Sache gut. Allerdings verletzte sich der 26-Jährige später am rechten Wurfarm.

Auch nach der Pause blieben die Flensburger die spielbestimmende Mannschaft. Im Tor setzte Benjamin Buric für Kevin Möller die Akzente. Nach dem Tempogegenstoß von Grgic zum 27:17 (36.) betrug der Vorsprung erstmals zehn Treffer. SG-Coach Ales Pajovic nutze den zweiten Abschnitt, um Spielzeit zu verteilen. So kamen auf den Außenpositionen Patrick Volz für Emil Jakobsen und Aksel Horgen für Domen Novak zum Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa

