Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher in Quarantäne

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich in freiwillige Isolation begeben. Das gab Senatssprecher Marcel Schweitzer am Montag bekannt.

„Aufgrund eines Warnhinweises in der Corona-Warn-App haben sich Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Senatorin Anna Gallina sowie Staatsrätin Almut Möller in freiwillige häusliche Isolation begeben. Sie arbeiten derzeit im Homeoffice und lassen am kommenden Mittwoch einen PCR-Test durchführen“, so Schweitzer.

Der Warnhinweis stehe offenbar im Zusammenhang mit der vergangenen Bundesratssitzung. Offenbar hätten im Anschluss zahlreiche, im Plenarsaal anwesenden Personen, einen Warnhinweis über die App bekommen. „Im Plenarsaal gilt ein Hygienekonzept, das unter anderem eine Maskenpflicht sowie Abstandsregeln vorsieht. Die Regeln wurden von den Hamburger Teilnehmenden eingehalten“, so der Senatssprecher weiter.