Hamburger U3 ab Montag zwischen Baumwall und Hauptbahnhof gesperrt

Auf der Hamburger U-Bahn-Linie 3 ist seit Montag die Strecke in der Innenstadt mehr als ein Jahr lang nicht mehr befahrbar.

Der Grund dafür sind Bauarbeiten auf der mehr als 100 Jahre alten Strecke zwischen den Haltestellen Rathausmarkt und Rödingsmarkt, die zum Wochenbeginn starten sollen. Konkret ist die U3 zwischen Hauptbahnhof (Süd) und Baumwall gesperrt.

U3 soll barrierefrei werden

Die Haltestellen Mönckebergstraße, Rathaus und Rödingsmarkt werden nach Angaben der Hochbahn in dieser Zeit nicht angefahren. Sie werden saniert – denn die U3 soll in der Innenstadt barrierefrei werden. Bis Ende März 2022 wird zudem zwischen Hauptbahnhof und Baumwall unter anderem der Tunnelausgang der U3 am Mönkedamm vollständig erneuert. Auch der 861 Meter lange Tunnel bekommt eine Schönheitskur. Für die Sanierung und den Ausbau sind Kosten von rund 86 Millionen eingeplant.

Als Ersatz gibt es der Hochbahn zufolge die S-Bahn sowie zahlreiche Buslinien. Für Bauvorbereitungen war die U3 bereits seit Freitag und bis Sonntag zwischen St. Pauli und Hauptbahnhof Süd gesperrt.

