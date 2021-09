Hamburger Tierschutzverein: Welpe „Elvis“ ist illegalem Handel zum Opfer gefallen

Der verstorbene Welpe „Elvis“. Foto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.

Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (HTV) bestätigt die traurige Nachricht: Der zwei Monate alte „Elvis“ ist gestorben. „Elvis war ein Kämpfer, der bis zum Schluss am Leben festgehalten hat. Am Ende fehlte ihm die Kraft und er musste aufgeben. Er hat uns alle berührt“, berichtet HTV-Tierpflegerin Michelle Kissel. Das HTV-Team, das den Welpen bis zuletzt intensiv betreut hat, trauert um das kleine Tier.

Anfang der Woche ging es dem Welpen zunächst wieder besser, er lief sogar umher, wirkte munterer als zuletzt. Dann verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Trotz intensiver medizinischer Betreuung konnte er nicht gerettet werden. „Elvis‘ Leben ist zu Ende, bevor es überhaupt richtig begann – und die Verantwortlichen verkaufen ohne Skrupel und Gewissen, geschweige denn Mitgefühl, auf Kosten anderer Hunde einfach weiter“, kritisiert die 1. Vorsitzende des HTV, Janet Bernhardt.

Über eBay Kleinanzeigen angeboten

Als Opfer des illegalen Welpenhandels sollte Elvis über eBay Kleinanzeigen verkauft werden. Sein Fell war kotverschmiert und verfloht, seine Augen entzündet. Das Schlimmste: Elvis war voller Würmer, wie sich bei Untersuchungen in der tierheimeigenen HTV-Praxis herausstellte. „Der Kot bestand nur aus Würmern. Die Menge war im Vergleich zu dem kleinen Körper überproportional hoch“, berichtet Michelle Kissel. Die tierärztliche Leitung des HTV Dr. Urte Inkmann bestätigt: „Der starke parasitäre Befall deutet auf eine massive Vernachlässigung und ausgebliebene medizinische Versorgung hin. Hier wird einmal mehr deutlich, wie wenig sich die illegalen Händler für das Wohl der Tiere interessieren, die letztlich nur Ware und Mittel zum Zweck sind.“

Elvis wurde im Rahmen einer verdeckten Ermittlung der HTV-Tierschutzberatung mit Polizei und Behörde Ende August gerettet. Er war sehr mager und statt der angegebenen 13 Wochen erst schätzungsweise fünf bis sechs Wochen alt – also noch viel zu jung, um von seiner Mutter getrennt zu werden. Laut Anzeige sei er geimpft gewesen, was nicht zutraf – und in seinem Zustand auch gefährlich für Elvis geworden wäre. Die Anzeige bei eBay Kleinanzeigen beinhaltete männliche Havaneser- und Jack-Russell-Terrier-Welpen, die angeblich älter als zwölf Wochen und bereits geimpft waren – bis auf das Geschlecht waren die Angaben falsch. Der Preis pro Hund: 900 Euro.

Die perfiden Tricks der Welpenmafia

Die Tierschutzberaterinnen des HTV gaben sich als vermeintliche Kaufinteressentinnen aus und arrangierten ein Treffen für die Übergabe des Welpen in Billstedt. Auf eine neue Masche der Händler:innen waren sie bereits vorbereitet: Um sie in Sicherheit zu wiegen, boten sie an, ihr angebliches Kind mitzubringen – einen weiteren internen HTV-Lockvogel. Bei Verkäufen fragen die Händler:innen mittlerweile vielfach explizit nach Kindern und bitten, diese zum Kauftermin mitzubringen. Ein weiterer Schachzug ist, sich den Personalausweis vorab schicken zu lassen, was den HTV-Ermittlerinnen die Arbeit zunehmend erschwert und für ‚echte‘ Käufer:innen Gefahren birgt. Zum einen übermitteln sie ihre personenbezogenen Daten an hochgradig Kriminelle und zum anderen werden die Daten sogar häufig für weitere illegale Verkäufe verwendet. Vor Ort bot sich dann ein gewohntes Bild: Ein Mann spähte die Lockvögel aus, bevor sich wenig später die Verkäuferin, hier eine junge unauffällige Frau unter falschem Namen, mit dem Welpen auf dem Arm zeigte. Angeblich war sie gerade Gassi – ein oft angewandter Trick um davon abzulenken, dass die Anbieter:innen nicht an der angegebenen Adresse wohnen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind allein im Tierheim Süderstraße 17 Welpen an den Folgen ihrer Vernachlässigung gestorben bzw. mussten aufgrund dessen erlöst werden. Alle diese Hunde bringt der HTV in Zusammenhang mit dem illegalen Welpenhandel.