Hamburger Stadtderby: St. Pauli kämpft gegen den Abstieg

23. Januar 2026

Der FC St. Pauli und der Hamburger SV treffen am Wochenende zum insgesamt 113. Stadtderby aufeinander. Für die beiden Fußball-Bundesligisten geht es bei der Partie am Freitagabend um 20:30 Uhr sportlich um viel. 

In der Hinrunde siegte St. Pauli mit 2:0 beim Rivalen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Während der HSV sportlich etwas besser da steht, hat der Tabellenletzte St. Pauli mächtig Druck. Der Kiez-Club kann den Abstand auf den ungeliebten Rivalen und Tabellen-14. bei einem Sieg auf zwei Punkte verkürzen. In der Hinrunde siegte St. Pauli gegen einen damals überforderten Aufsteiger im Volksparkstadion mit 2:0. 

Die Hamburger Polizei sieht bei der Austragung des Derbys eine erfreuliche Entwicklung, da es laut eines Sprechers in der jüngsten Vergangenheit „keine größeren Sicherheitsvorfälle“ gegeben habe. Dennoch wird die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vertreten sein. Die Polizei empfiehlt Stadionbesuchenden, auch wegen Verkehrseinschränkungen durch die Fanmärsche beider Clubs, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie S- und U-Bahn.

SAT.1 REGIONAL/dpa

