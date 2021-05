Hamburger Senat zu Corona-Regeln und weiterem Vorgehen

Hamburgs Senat berät am heutigen Freitag in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Angesichts sinkender Infektionszahlen soll es auch um Lockerungen bei den Auflagen gehen. Es soll unter anderem um die Ausgangssperre, Kitas und Schulen, sowie Perspektiven für den Einzelhandel gehen. Nach der Sitzung will Bürgermeister Peter Tschentscher die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz gegen 17 Uhr live an dieser Stelle.