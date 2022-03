Hamburger Senat entscheidet über Lockerungen der Corona-Regeln

Hamburgs rot-grüner Senat will am Dienstag (1.3.2022) über weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen entscheiden. Nach früheren Angaben des Senats dreht es sich dabei etwa um das Ersetzen des 2G-plus-Zugangsmodells durch eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen soll vom 4. März an zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht das 3G-Zugangsmodell gelten – also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete.

Zudem sollen in der Gastronomie wieder Stehtische zulässig sein. Maskenlos soll ab dann auch das Tanzen in Musikclubs und Diskotheken wieder möglich sein. Bis zum geplanten Auslaufen aller Corona-Maßnahmen am 20. März gelte dort das 2G-plus-Modell. Darüber hinaus will der Senat nach seiner Sitzung auf der Landespressekonferenz über „Zwei Jahre Corona-Schutzschirm“ informieren.

mit dpa