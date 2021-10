Hamburger Schmidts Tivoli startet mit 2G-Modell – Staatsoper folgt im November

Das Schmidts Tivoli in Hamburg. Foto: Ingo Boelter/Archiv

Theater nur noch für Geimpfte und Genesene: Mit einer Vorstellung des St.-Pauli-Musicals „Heiße Ecke“ stellt das Schmidts Tivoli am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr als erstes größere Theater in Hamburg vollständig auf das 2G-Modell um. „Das bedeutet für uns und das Theatererlebnis unserer Gäste einen erheblichen Schritt in Richtung Normalität“, hieß es auf der Homepage. Zur Schmidt-Familie gehören das Schmidt Theater, das Schmidts Tivoli und das kleinere Schmidtchen auf der Reeperbahn. Alle drei Bühnen hatten vor Corona mehr als 440.000 Besucher:innen im Jahr. Auch die Hamburger Staatsoper stellt am 1. November auf 2G um.

Viele andere Theater in Hamburg wollen zunächst bei 3G bleiben oder prüfen noch – bei 3G kommen die Getesteten hinzu.

