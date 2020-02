Hamburger Rapper Gzuz nicht zu Gerichtstermin erschienen – Haftbefehl beantragt

Der Hamburger Rapper Gzuz von der 187 Strassenbande ist am Dienstag zu einem Gerichtstermin um 9:15 Uhr im Amtsgericht in Hamburg nicht erschienen. Der Musiker musste sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetz verantworten.

Nach stundenlangem Warten ordnete der Richter eine polizeiliche Vorführung des 187 Strassenbande-Mitglieds an. Diese brachte nicht den gewünschten Erfolg. In einem Video auf der Social-Media-Plattform „Instagram“ erweckte der Rapper unterdessen den Anschein, sich an einer Tankstelle in Halstenbek im Kreis Pinneberg aufzuhalten. Der Polizei gelang es jedoch auch nicht, ihn dort anzutreffen. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin Haftbefehl. Die Polizei fahndet weiter nach dem Rapper.