Hamburger Polizei kontrolliert 22-Jährigen und entdeckt Stiche

Polizisten haben einen 22-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Georg kontrolliert – und dabei plötzlich Stichverletzungen am Oberkörper festgestellt. Er gab an, er zuvor eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gehabt, wie die Polizei heute mitteilte. Der 22-Jährige wurde nach dem Vorfall am Dienstagabend in einem Krankenhaus operiert. Seine Verletzungen sind den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei einen 17-Jährigen vorläufig fest. Seine Wohnung im Stadtteil Tonndorf wurde durchsucht. Da sich nach derzeitigem Stand kein dringender Tatverdacht ergab, wurde der Jugendliche nach Abschluss der Polizei-Maßnahmen wieder entlassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa