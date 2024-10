Hamburger Polizei bereitet sich auf Halloween-Krawalle vor

Zu Halloween ruft die Hamburger Polizei Autofahrer zu besonderer Vorsicht auf. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Autofahrer sollten am Donnerstagabend besonders vorsichtig durch die Hamburger Wohngebiete fahren. Zu Halloween ziehen viele Kinder und Jugendliche in der Dunkelheit von Tür zu Tür. Wegen ihrer Verkleidungen könnten sie nur schwer im Straßenverkehr erkennbar sein, warnte die Hamburger Polizei, die allen großen und kleinen Geistern ein friedliches Halloween-Fest wünscht.

Polizei bereitet sich auf Krawalle vor

Zugleich stellen sich die Beamt:innen auf Krawalle ein. „Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, werden wir an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet präsent sein und die Halloween-Feierlichkeiten begleiten“, kündigte Polizeisprecher Florian Abbenseth an. Neben den Funkstreifen der Polizeikommissariate werde auch die Bereitschaftspolizei unterwegs sein. Besonders im Fokus steht der Harburger Ring. Dort werde es eine zeitlich begrenzte Videoüberwachung geben, hieß es.

Brennpunkt Harburger Ring

Ein Wasserwerfer wird im Stadtteil Harburg während Ausschreitungen eingesetzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Bereits am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es am Halloween-Brennpunkt in Hamburg-Harburg zu einem ersten Großeinsatz der Polizei, als etwa 50 Menschen, nach einem Streit aufeinander losgingen.

Im vergangenen Jahr hatten sich in Harburg mehr als 300 überwiegend junge Menschen versammelt. Es wurden Böller auf Einsatzkräfte geworfen. Die Polizistkräfte versuchten, die Menschenmenge mit Wasserwerfern zurückzudrängen. Rund um den Harburger Ring leiteten die Einsatzkräfte insgesamt elf Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs sowie des Verdachts der gefährlichen oder schweren Körperverletzung. Auch in den Stadtteilen Lurup, Osdorf, Billstedt, Rahlstedt und Steilshoop war randaliert worden. Die Polizei brachte insgesamt 33 Vorkommnisse zur Anzeige. Drei Beamte waren leicht verletzt worden.

