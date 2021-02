Hamburger Panoptikum hilft Obdachlosen und Bedürftigen in der kalten Zeit

Das aktuelle Winterwetter erfreut viele Hamburger:innen, doch trifft es Obdachlose und bedürftige Mitmenschen in der Hansestadt in Kombination mit der Corona-Pandemie doppelt hart. Daher werden am Mittwoch (17.02.2021 ab 15.00 Uhr) vor dem Panoptikum im Herzen St. Paulis am Spielbudenplatz 3 neben wärmenden Heißgetränken und süßem Kuchen auch diverse Sachspenden wie beispielsweise Schlafsäcke verteilt.

Die Idee und Initiative zur Aktion hatten Manuela Wlocka-Pierau und Panoptikum-Mitarbeiterin Carmen Delhougne, die die Geschäftsführerin des Panoptikums, Dr. Susanne Faerber, um Mithilfe bat. „Auch wenn das Panoptikum durch den andauernden Lockdown und die untersagte Öffnung zurzeit selbst in schwierigem Fahrwasser unterwegs ist, stand es für uns außer Frage, diese Idee zu unterstützen und zu realisieren. (…) Wir freuen uns sehr, mit der Aktion anderen Menschen zu helfen und hoffen auf eine positive Resonanz“, so Panoptikum-Chefin Dr. Susanne Faerber weiter.