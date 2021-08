Hamburger Klimaaktivistin Neubauer: „Die Welt steht auf der Kippe“

Archiv: Klimaaktivistin Luisa Neubauer steht nach einer Pressekonferenz des Bündnisses Fridays for Future vor dem Logo des Bündnisses. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Hamburger Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Politik angesichts des neuen Berichts des Weltklimarats aufgefordert, das fossile Zeitalter schnell und radikal zu beenden. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: „Es ist ein Menschheitsmoment. Der Weltklimarat ist deutlich: Wir können noch immer die schlimmsten Katastrophen verhindern und das Klima langfristig bei etwa 1,5 Grad stabilisieren.“

Regierungen müssten mit dem verantwortungslosen Befeuern der Klimakrise aufhören, und schnell und radikal das fossile Zeitalter beenden, sagte die prominente Fridays-for-Future-Aktivistin. „Das wird nur passieren, wenn Menschen überall Druck aufbauen“, sagte Neubauer. „Wir müssen jetzt mutig sein, die Welt steht auf der Kippe.“

Weltklimarat legt beunruhigenden Bericht vor

Der Weltklimarat hat die Folgen der menschengemachten Erderwärmung neu betrachtet und kommt zu drastischen Ergebnissen: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Episoden mit Starkniederschlägen in den meisten Regionen mit einer weiteren Klimaerwärmung intensiver und häufiger werden“, heißt es in seinem neuen, am Montag veröffentlichten Bericht. „Sehr wahrscheinlich“ bedeutet: mit 90- bis 100-prozentiger Sicherheit. Die neuen wissenschaftlichen Studien zeigen auch, dass der Meeresspiegel weiter ansteigt und das Eis weiter schmilzt.“

„Es ist zweifelsfrei, dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, den Ozean und das Land aufgeheizt hat“, heißt es in dem Bericht.

Wissenschaftler: Bisherige Klimaschutzmaßnahmen reichen nicht aus

Laut Pariser Klimaabkommen wollen die Staaten die Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau unter zwei Grad halten, möglichst bei 1,5 Grad. Das ist laut Wissenschaft nur möglich, wenn die CO2-Emissionen ab sofort drastisch gesenkt werden und etwa 2050 Klimaneutralität erreicht wird. Wenn es bei den bisherigen Klimaschutzzusagen der Länder bleibt, ist eine Erwärmung von 2,1 bis 3,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts wahrscheinlicher.

Mit dpa