Hamburger Kiezkneipe „Zur Ritze“ feiert 50-Jähriges mit 1.000 Gästen

Wenn man die bekanntesten Kultkneipen der Hamburger Reeperbahn an einer Hand aufzählen sollte, dürfte das Lokal „Zur Ritze“ sicherlich direkt mit genannt werden. Die Kneipe mit den zwei weit gespreizten fast nackten Beinen an der Eingangstür gibt es seit 50 Jahren. Am 24. Oktober will „Ritze“-Chef Carsten Marek das mit einer großen Party feiern. Rund 1.000 Leute hat er eingeladen, darunter viele Promis und Gäste aus Politik, Milieu, Medien und Boxsport, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Am 24. Oktober wird das 50-jährige Jubiläum der Kult-Kneipe auf St. Pauli gefeiert. Marcus Brandt/dpa

Gleichzeitig startet Marek zusammen mit einigen Wegbegleiter:innen und Freund:innen die 90-minütige Personality-Show „Kiezlife Live“ im berühmten Boxkeller der berüchtigten Kneipe. Mehrere Kiezoriginale wollen gemeinsam mit ihm im Ring stehen und den rund 120 Zuschauer:innen selbst erlebte Geschichten aus dem Kiez-Alltag von einst und heute erzählen.

„Wir wollten ein Format auf die Beine stellen, das weiter geht als die Führungen über den Kiez – mit Geschichten, die auf jeden Fall authentisch sind“, sagte Produzentin und Moderatorin Jasmin Taiebi, die sich das Konzept ausgedacht hat und zusammen mit a.s.s. concerts veranstaltet. Die Show soll erstmals am 7. November laufen.

