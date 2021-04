Hamburger Hafengeburtstag auch 2021 Jahr in digitaler Form

Da die Corona-Pandemie es auch in diesem Jahr bekanntlich nicht zulässt, den Hamburger Hafengeburtstag auf traditionelle Weise zu feiern, wird die Veranstaltung erneut digital stattfinden: als „Hafengeburtstag@Home“ von Freitag, 7. Mai bis Sonntag, 9. Mai.

Digital und trotzdem traditionell

Wie die Wirtschaftsbehörde mitteilt, soll das neue digitale Format die vielfältigen Facetten des Hafenlebens zeigen. Das Kernstück sollen Live-Shows am Samstag und Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr bilden. An Traditionen soll dennoch festgehalten werden: So beginnt auch der Hafengeburtstag@Home mit dem Internationalen Ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, zu sehen im Livestream am Freitag um 15.30 Uhr MEZ. Traditionell geht es weiter mit der Begrüßungsrede des Ersten Bürgermeisters, Peter Tschentscher, auf der Rickmer Rickmers. „Beliebte Klassiker wie das Schlepperballett, das Feuerwerk, Grußbotschaften von Traditionsseglern und die Ein- und Auslaufparade runden das virtuelle Angebot ab“, so die Behörde.

Buntes Programm zum Hafengeburtstag@Home

Außerdem werde es einen Bandcontest in Kooperation mit dem Live Club Knust Hamburg geben, bei dem die User:innen mit ihrer digitalen Stimmabgabe am Ende die Siegerin oder den Sieger bestimmen. Interessante Persönlichkeiten aus Hafenwirtschaft, Kultur, Sport und Politik sollen zu einem Hafenschnack eingeladen werden und live im Studio sollen Bands und Musiker:innen wie Enno Bunger, Bernd Begemann oder Tom Klose für musikalische

Highlights sorgen. Ebenfalls Teil der Show sollen Olivia Jones, das Miniatur Wunderland sowie Achim Reichel sein.

Kinder können selbst gemalte Bilder einsenden

Schon jetzt können kleine Fans auf www.hafengeburtstag.hamburg aktiv werden: Bis zum 3. Mai um 12 Uhr können Kinder bis 14 Jahre ein Bild ihres selbst gemalten Schiffes hochladen, aus dem dann eine digitale Einlaufparade erstellt werden soll.