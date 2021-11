Hamburg will Kontakte von Ungeimpften einschränken

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg will die Kontakte von Ungeimpften einschränken. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstagabend nach einer Telefonkonferenz der Länderchefs mit der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) zur Corona-Lage.

Demnach sollen sich Ungeimpfte nur noch mit zwei Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen dürfen. „Das ist die sogenannte Kontaktbeschränkung „Zwei Haushalte“, aber maximal der Haushalt des Ungeimpften plus zwei weitere Personen eines weiteren Haushalts“, sagte er.

Kontaktbeschränkungen voraussichtlich ab Samstag

Die vom rot-grünen Senat beschlossene Regelung werde in der voraussichtlich am kommenden Samstag in Kraft tretenden neuen Eindämmungsverordnung enthalten sein, aber erst rechtswirksam, wenn eine Bundesverordnung geändert sei, die dem noch entgegenstehe, sagte Tschentscher. Er sei aber sicher, dass dies „sehr bald“ der Fall sein werde.

Großteil der Intensivpatienten nicht geimpft

Wie die ebenfalls am Dienstag vom Senat beschlossene Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel, die Ungeimpften ab Samstag nur noch das Einkaufen in Supermärkten oder anderen Läden des täglichen Bedarfs erlaubt, solle auch die Kontaktbeschränkung den Betroffenen einen weiteren Impfanreiz bieten. Manche würden es auch „Lockdown für Ungeimpfte“ nennen, sagte der Bürgermeister. Es gehe vor allem aber darum, Ungeimpfte vor einer Infektion zu schützen. „Das Grundproblem ist, dass wir einen Großteil der Intensivpatienten haben, die gar nicht geimpft sind.“

