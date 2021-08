Hamburg will 200 gefährdete Afghanen aufnehmen

Peter Tschentscher (SPD). Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Hamburg angeboten, Menschen aus dem Land aufzunehmen. „Die Entwicklung in #Afghanistan ist dramatisch“, schrieb Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am späten Montagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Entwicklung in #Afghanistan ist dramatisch. Die deutschen Staatsangehörigen und afghanischen Ortskräfte müssen so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden. Als erstes Bundesland hat Hamburg heute angeboten, unmittelbar & unbürokratisch 200 Gerettete aufzunehmen. — Peter Tschentscher (@TschenPe) August 16, 2021

Am Wochenende hatten die militant-islamistischen Taliban weitere Großstädte erobert und waren am Sonntagabend nach und nach auch in die Millionenmetropole Kabul eingerückt, wo sie unter anderem den Präsidentenpalast besetzten. Viele Menschen versuchen inzwischen das Land zu verlassen, am Flughafen herrschte zuletzt Chaos.

Mit dpa