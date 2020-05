Hamburg und Schleswig-Holstein lockern Corona-Beschränkungen

Nach zwei Monaten radikaler Einschränkung des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie öffnet sich Schleswig-Holstein behutsam. Die Landesregierung beschloss am Samstag den rechtlichen Rahmen für die geplanten Lockerungen. Ab heute sollen in Schleswig-Holstein neben Tourismus auch Restaurantbesuche und das Training im Fitnessstudio wieder möglich sein. In Hamburg dürfen bereits seit Mittwoch Gaststätten öffnen und Hotels touristische Gäste empfangen, allerdings unter strengen Auflagen.

Proteste gegen Grundrechtseinschränkungen

In Hamburg, Kiel, Lübeck und weiteren Städten im Norden gab es am Samstag Proteste gegen die andauernden Grundrechtseinschränkungen, wie die Polizei berichtete. Auf dem Hamburger Rathausmarkt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Hundert linken und rechten Demonstranten, bei denen mindestens ein Mensch verletzt wurde.

Paradigmenwechsel in Schleswig-Holstein

Die Jamaika-Koalition in Kiel plant einen Paradigmenwechsel. Statt Verboten mit Ausnahmen sollen künftig grundsätzliche Erlaubnisse verbunden mit Auflagen im Vordergrund stehen. Ab heute fallen unter strikten Vorgaben zahlreiche Öffnungsverbote in Tourismus, bei Dienstleistungen und im Freizeitbereich. Hotels – ohne Wellnessbereiche – und Ferienwohnungen dürfen wieder öffnen. Auch Camping- und Wohnmobilstellplätze können unter strengen Voraussetzungen genutzt werden.

Betretungsverbot von Inseln und Halligen entfällt

Touristen aus anderen Bundesländern dürfen wieder in den Norden kommen. Das Betretungsverbot von Inseln und Halligen entfällt, allerdings würden Inseln wie Sylt, Föhr und Amrum gern zunächst auf Tagesgäste verzichten. Die Kreise können bei Bedarf den Tagestourismus in Orten begrenzen. Die Landesregierung und die Landräte von Ostholstein und Nordfriesland wollen heute im Laufe des Tages Genaueres bekannt geben.

Kinos und Fitnessstudios machen wieder auf

Diverse Freizeit- und Sportaktivitäten werden von kommender Woche an wieder möglich sein, soweit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Kinos und Fitnessstudios dürfen öffnen. Auch Fahrschulen, Kosmetik- und Tattoo-Studios sowie Massagepraxen können aufmachen. Verboten bleiben Versammlungen mit mehr als 50 Personen. Tabu sind wie in Hamburg weiterhin Diskotheken, Schwimmbäder, Freizeitparks und Bordelle.

Präsenzunterricht ab dem 1. Juni

Vorschulkinder und solche mit Förderbedarf dürfen wieder in die Kitas, wo es bisher nur Notbetreuungen gibt. Ab dem 1. Juni sollen alle Jahrgangsstufen zumindest zeitweilig wieder Präsenzunterricht erhalten, wie das Bildungsministerium in Kiel mitteilte. Die Hamburger Kitas gehen heute ebenfalls wieder schrittweise in den Regelbetrieb.

Infektionszahlen weiter niedrig

Die Infektionszahlen sind in beiden Bundesländern weiterhin niedrig. In Hamburg berichtete die Gesundheitsbehörde am Samstag, dass zwölf Menschen positiv auf das neue Sars-CoV-2-Virus getestet worden seien. 5.021 Hamburger hätten sich seit Beginn der Krise Ende Februar angesteckt, laut Robert Koch-Institut (RKI) könnten jedoch rund 4.500 Infizierte oder 90 Prozent inzwischen als genesen angesehen werden. In Schleswig-Holstein wurden am Samstag neun neue Fälle gemeldet. Von den 2.997 Infizierten gälten rund 2.600 Menschen inzwischen als genesen, teilte die Landesregierung mit.

mit dpa

Pressemitteilung der schleswig-holsteinischen Landesregierung vom 16.5.20

Neufassung der schleswig-holsteinischen Landesverordnung vom 16.5.20

Informationen der Landesregierung SH zum Coronavirus

Informationen der Stadt Hamburg zum Coronavirus