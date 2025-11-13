Hamburg: Siegerentwurf für den Oper-Neubau in der HafenCity wird vorgestellt

13. November 2025
Blick von der Baakenhafenbrücke. Foto: holger.l.berlin/stock.adobe.com

Am heutigen Donnerstag fällt der Startschuss für eines der bedeutendsten Kulturprojekte Hamburgs: den Neubau der Staatsoper auf dem Baakenhöft in der HafenCity. Ab 10 Uhr wird im HafenCity InfoCenter im Kesselhaus, Am Sandtorkai 30, der Siegerentwurf des internationalen Architekturwettbewerbs präsentiert – auch im Livestream.

Das neue Opernhaus soll nicht nur ein architektonisches Wahrzeichen werden, sondern auch ein Ort der Begegnung und Offenheit: ein Opernhaus für herausragende Kunst, das alle Hamburgerinnen und Hamburger willkommen heißt.

An der Pressekonferenz nehmen neben dem Siegerbüro Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Kultursenator Dr. Carsten Brosda, Dr. Jörg Dräger von der Kühne-Stiftung, Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, Opernintendant Tobias Kratzer sowie Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, teil.

Hintergrund: Die Hamburgische Staatsoper Projekt gGmbH hatte im Juni 2025 im Auftrag der Kühne-Stiftung und in Abstimmung mit der Stadt Hamburg fünf international renommierte Architekturbüros eingeladen, Entwürfe für das neue Opernhaus einzureichen. Gestern entschied eine Jury, welcher Entwurf die Grundlage für die weitere Planung bilden wird.

Am Wettbewerb beteiligt waren: BIG – Bjarke Ingels Group (Kopenhagen), gmp international GmbH (Hamburg) mit Diller Scofidio & Renfro (New York), Prof. Jörg Friedrich | Studio PFP GmbH (Hamburg), Snøhetta (Oslo) sowie Sou Fujimoto (Tokio/Paris).

Mit der Entscheidung der Jury beginnt nun die nächste Phase der Planung – auf dem Weg zu einem neuen kulturellen Wahrzeichen der Hansestadt.

Zum Livestream

