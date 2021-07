Hamburg Sea Devils trennen sich von Headcoach Ted Daisher – Andreas Nommensen wird Interims-Nachfolger

Ted Daisher, der ehemalige Headcoach der Hamburg Sea Devils. Foto: 17:30 SAT.1 REGIONAL/Archiv

Trotz der beiden Siege zum Auftakt der Premieren-Saison der European League of Football gegen Frankfurt Galaxy und zuletzt bei den Barcelona Dragons haben die Verantwortlichen der Hamburg Sea Devils am Montag die Entscheidung getroffen, Headcoach Ted Daisher mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. „In den zurückliegenden Wochen hat sich leider gezeigt, dass wir unterschiedliche Ansichten und Erwartungen hinsichtlich der Philosophie und Führung unserer Mannschaft hatten“, erklärt General Manager Max Paatz. Manchmal seien solche Schritte notwendig – auch unabhängig vom Erfolg – um das volle Potential eines Teams zu entfalten. „Wir danken Ted Daisher für seine Arbeit in Hamburg und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, so Paatz weiter.

Coach Nommensen und Coach Ellison übernehmen

Am Sonntag im Heimspiel gegen Berlin Thunder (15 Uhr) wird der aktuelle Offense-Coordinator und gebürtige Hamburger Andreas Nommensen die Sea Devils als Interimstrainer anführen. LinebackerCoach Kendrall Elison übernimmt die zuletzt von Ted Daisher geleitete Verteidigung. „Mit Coach Nommensen und Coach Ellison haben wir zwei erfahrene und im Team bestens verankerte Trainer, die die frei gewordenen Aufgaben und Verantwortungen nahtlos übernehmen werden“, zeigt sich Paatz zuversichtlich. „Ob wir für den weiteren Verlauf der Saison einen neuen Cheftrainer präsentieren werden oder in dieser Konstellation weitermachen, entscheiden wir in Ruhe und mit Bedacht in den kommenden Tagen.“