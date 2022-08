Hamburg Sea Devils nach Sieg in Berlin in den Playoffs

Die Hamburg Sea Devils haben ihre Erfolgsbilanz in der European League of Football ausgebaut. Nach dem 39:17 (30:6) am Sonntag bei den Berlin Thunder gingen die Hanseaten zum achten Mal in Serie als Gewinner vom Feld. Mit ihrem insgesamt neunten Triumph im zehnten Spiel sicherten sich die Hanseaten zudem vorzeitig die Playoff-Teilnahme. Auffälligster Hamburger Spieler war Jean Constant dem insgesamt drei Touchdowns gelangen. Die Gäste führten bereits mit 27:0, bevor den Berlinern die ersten Punkte gelangen. Im dritten Viertel konnten sich die Devils dann vorentscheidend auf 39:6 absetzen.

Mit dpa