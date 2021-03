Hamburg Sea Devils: Amerikaner Ted Daisher wird Headcoach

Das erste Rätsel um das American-Football-Team der Hamburg Sea Devils ist gelöst: Der US-Amerikaner Ted Daisher wird Headcoach der Hanseaten, die von Juni an in der neugegründeten European League of Football (ELF) um Touchdowns kämpfen sollen. „Wir sind sehr glücklich, einen so erfahrenen Mann wie ihn für unsere Franchise gewonnen zu haben“, sagt Max Paatz, General Manager der Sea Devils, über Daisher. Der 66-Jährige aus dem Bundesstaat Michigan sei „die Führungsfigur, die unser Team braucht, um erfolgreich zu sein“.

Daisher stand 2006 mit Eagles im Super Bowl

Der neue Chefcoach war nach verschiedenen Stationen im High-School- und College-Bereich auch in der nordamerikanischen Profiliga NFL aktiv. Als Verantwortlicher für die so genannten Special Teams arbeitete Daisher für die Philadelphia Eagles, die Oakland Raiders und die Cleveland Browns. Mit den Eagles stand er 2006 im Super Bowl, unterlag dort aber den New England Patriots.

Besetzung der Teams und Spielplan noch nicht veröffentlicht

Die Sea Devils spielen in der ELF gegen fünf weitere Mannschaften aus Deutschland sowie je ein Team aus Spanien und Polen. Die personelle Besetzung der Teams und ein Spielplan sind noch nicht veröffentlicht.

