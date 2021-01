Hamburg: Polizei löst Partys in Lagerhallen auf – insgesamt 67 „Corona-Anzeigen“

Hamburger Polizeibeamte haben am Wochenende zwei Partys in Lagerhallen beendet und insgesamt 67 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In einer Lagerhalle in Wilhelmsburg trafen die Beamten auf insgesamt 33 Personen, die offenbar mit Brettspielen, Tischkicker und Musik gefeiert hatten.

In einer Halle in Billbrook fanden die Beamten 34 Personen vor, die versucht hatten, sich vor der Polizei zu verstecken. Hierbei nutzten sie Regale, Kartons und andere Verpackungsmaterialien. Zudem waren in der Halle Tische, Sitzbänke, Heizpilze, ein Grill und eine professionelle Musikanlage aufgebaut. Ein 51-Jähriger gab sich als Verantwortlicher zu erkennen. Er und die 33 anderen Personen wurden nach Feststellung der Personalien und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren vor Ort entlassen.