Hamburg öffnet 6. Frauenhaus: Fast 1.000 Schutzbedürftige jährlich

Mit einem sechsten Frauenhaus bietet Hamburg künftig noch mehr Frauen in Not Schutz in Frauenhäusern. Eine neue Einrichtung mit 32 Plätzen ist am Montag dem Träger übergeben worden, wie der Senat mitteilte. Damit stünden in der Hansestadt nun 240 Schutzplätze für von Gewalt bedrohten Frauen und ihren Kindern zur Verfügung. Die neuen Plätze in dem sechsten Frauenhaus der Stadt können von Ende Mai an bezogen werden. In die neue Zuflucht sollen Mütter erstmals auch ihre über 14 Jahre alten Söhne mitbringen dürfen.

„Es ist nicht in Ordnung, Frauen Gewalt anzutun. Gewalt gegen Frauen verletzt, zerstört Leben und ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mir ist es wichtig, dass wir Betroffenen verlässlich helfen und einen Ausweg bieten“, sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Zum Schutz der Opfer sind die Adressen der Frauenhäuser geheim. 2018 fanden dort 507 Frauen und 460 Kinder Schutz, 2019 waren es 512 Frauen und 460 Kinder. Die Kosten für die Hamburger Frauenhäuser liegen für 2019 und 2020 bei rund 7,2 Millionen Euro.

mit dpa