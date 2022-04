Hamburg Marathon 2022: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Am kommenden Wochenende (23. und 24. April 2022) findet der Hamburg Marathon statt. Am Sonntag rechnet der Veranstalter neben gut 20.000 Läufer:innen mit zahlreichen Unterstützer:innen entlang der Strecke. Seit Beginn der Pandemie sind zum ersten Mal wieder so viele Teilnehmende zugelassen.

Marathonläufer:innen. Foto: Kara/stock.adobe.com/Symbolbild

Schon am Samstag werden zum Schülerlauf 9.000 Teilnehmende erwartet. Der Start- und Zielbereich befindet sich jeweils in der Holstenglacis und Karolinenstraße. Am gesamten Wochenende wird es in der Hamburger Innenstadt umfangreiche Straßensperrungen geben, die zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen können.

Läufer:innen und Besucher:innen wird von der Polizei Hamburg dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen – vorzugsweise mit U- und S-Bahnen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist das Verkehrsinformationstelefon in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr unter 040/ 428 – 65 65 65 eingerichtet.

Eine Übersicht der gesperrten Straßen gibt es hier.