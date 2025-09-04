Hamburg: Leiche in der Elbe am Falkensteiner Ufer entdeckt

04. September 2025

In der Elbe ist am Morgen auf Höhe des Falkensteiner Ufers eine leblose Person im Wasser entdeckt worden. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 29“ habe die Person gegen 7.39 Uhr gesichtet und zur Landung angesetzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der leblose Körper habe sichere Todeszeichen aufgewiesen. Die Leiche soll nun unter anderem mit Taucher:innen geborgen werden.

Ob es sich bei der tot aufgefundenen Person um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Zuvor hatten Hamburger Abendblatt und Hamburger Morgenpost berichtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Fall Friedland: Landtag debattiert nach Tötung von 16-Jähriger über Abschiebeversäumnisse

04.09.2025 09:25 Uhr

Der tragische Fall der am Bahnhof Friedland getöteten 16-Jährigen erreicht den Landtag: Das Innenministerium und das Justizministerium unterrichten am heutigen Donnerstag ab 10.00 Uhr den Innenausschuss über...

Tödlicher Unfall bei Hannover: E-Biker stirbt – Autofahrer wenden, statt zu helfen

04.09.2025 09:03 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Motorrad ist ein älterer E-Bike-Fahrer in der Region Hannover tödlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den 78-Jährigen noch ins Krankenhaus gebracht, wie die...

Video02:16 Min.

Block-Prozess: Ex-Mann Stephan Hensel sagt aus

03.09.2025 17:16 Uhr

Es scheint kein Gerichtstag im Prozess gegen Christina Block zu vergehen, an dem nicht neue, unglaubliche und auch bestürzende Details ans Licht kommen. Am Mittwoch hat sich...

Video01:36 Min.

Polizei kontrolliert verstärkt auf Drogen und Alkohol im Hamburger Stadtgebiet

02.09.2025 17:33 Uhr

Diese Woche wird im Hamburger Stadtgebiet verstärkt auf Drogen und Alkohol am Steuer kontrolliert. Bereits zum 19. Mal findet in diesem Jahr die sogenannte DIS-Woche statt. An...

Video02:01 Min.

Farbattacke auf Niedersächsischen Landtag: 25-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

02.09.2025 16:35 Uhr

Am heutigen Dienstag musste sich ein 25-Jähriger vor Gericht für die Farbschmierereien am Niedersächsischen Landtag in Hannover verantworten. Vor gut einem Jahr wurde das Gebäude mit roter...

Video04:12 Min.

Löschroboter „Superwolf“ aus Vechta bei Bränden in ganz Deutschland im Einsatz

02.09.2025 15:06 Uhr

„Superwolf“ ist ein einzigartiger Löschroboter, der in Vechta (Niedersachsen) stationiert ist und bundesweit zum Einsatz kommt. So auch vergangene Woche beim Großbrand im Hamburger Hafen. Dort hat...

Zur Startseite