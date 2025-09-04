Hamburg: Leiche in der Elbe am Falkensteiner Ufer entdeckt

In der Elbe ist am Morgen auf Höhe des Falkensteiner Ufers eine leblose Person im Wasser entdeckt worden. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 29“ habe die Person gegen 7.39 Uhr gesichtet und zur Landung angesetzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der leblose Körper habe sichere Todeszeichen aufgewiesen. Die Leiche soll nun unter anderem mit Taucher:innen geborgen werden.

Ob es sich bei der tot aufgefundenen Person um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Zuvor hatten Hamburger Abendblatt und Hamburger Morgenpost berichtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa