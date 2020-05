Hamburg hebt 14-tägige Quarantäne für EU-Einreisen auf

Hamburg hebt weitere Corona-Einschränkungen auf: Wer aus der Europäischen Union in die Stadt kommt, muss seit Montag nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Für Reiserückkehrer und Einreisende aus der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz, Großbritannien und Nordirland gilt ab Dienstag (19. Mai) keine Verpflichtung mehr zu zwei Wochen häuslicher Quarantäne.

Einreise in Nicht-EU-Staaten nur in Ausnahmefällen

Die Quarantäne-Verpflichtung lebt nur dann wieder auf, wenn es im jeweiligen Staat laut Robert Koch-Institut (RKI) zu einem signifikanten Anstieg des Infektionsgeschehens kommt. Steigen die neuen Coronavirus-Fälle in einem der genannten Staaten innerhalb einer Woche auf 50 pro 100.000 Einwohnende, kehrt die Quarantäne-Pflicht wieder zurück. Dies entspricht der Schwelle für die Aufhebung von Lockerungen in Deutschland. Für Einreisende aus Drittstaaten gilt grundsätzlich weiterhin eine Pflicht, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Einreisen aus Nicht-EU-Staaten sind weiterhin nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das gilt vorerst bis zum 15. Juni.