Hamburg ermöglicht Wechselunterricht für 5. und 6. Klassen nach den Maiferien

Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Nach den Maiferien dürfen alle Hamburger Schüler:innen der Klassenstufen 5 und 6 wieder in die Schule gehen.

„Da die rund 9.000 Abiturientinnen und Abiturienten seit Ende April keinen Unterricht mehr haben, wollen wir diesen Spielraum nutzen und nach den Maiferien ab dem 17. Mai 2021 allen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 an Stadteilschulen und Gymnasien den Wechselunterricht in der Schule und zu Hause ermöglichen. Diese Kinder und Jugendliche haben seit März letzten Jahres fast ein dreiviertel Jahr lang keinen Unterricht in der Schule gehabt und konnten in den letzten fünf Monaten nicht mehr in der Schule lernen. Gerade jüngere Schülerinnen und Schüler sind auf die Begleitung und Anleitung durch Lehrkräfte und Pädagogen angewiesen. Sie brauchen zudem die Schule als Ort des sozialen Lernens, als Begegnungsstätte mit Gleichaltrigen und als Struktur für ihren Tagesrhythmus. Ich freue mich, dass wir die jetzt entstehenden Spielräume nutzen können und hoffe darauf, dass die sinkenden Infektionszahlen in Hamburg vor den Sommerferien weitere Möglichkeiten eröffnen“, so Schulsenator Ties Rabe.

Seit dem 15. März dürfen rund 60 Prozent der 184.000 Schüler:innen an den allgemeinbildenden staatlichen Schulen im Wechselunterricht zu Hause und in der Schule lernen. Das bedeutet, dass sie die Hälfte der Unterrichtsstunden in halbierten Klassen im Präsenzunterricht in den Schulen verbringen und die andere Hälfte im Distanzunterricht zu Hause.

Bisher ist der Wechselunterricht in Hamburg auf Grund- und Sonderschüler:innen sowie auf die Abschlussklassen begrenzt. Alle anderen Schüler:innen befinden sich ausschließlich im „Homeschooling“.

Durch die neue Maßnahme können weitere rund 21.000 Schüler:innen jetzt im Wechsel wieder zur Schule gehen und in halbierten Klassen lernen. Außerdem nehmen rund 9.000 Abiturientinnen und Abiturienten aufgrund ihrer Prüfungen nicht mehr am Wechselunterricht teil.

Das Angebot ist für Kinder und Eltern keine Pflicht. Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin aufgehoben.