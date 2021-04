Hamburg bekommt Antisemitismusbeauftragten

Hamburg soll einen Antisemitismusbeauftragten bekommen. Das teilte der Senat der Hansestadt am Dienstag mit. Wer den Posten in Zukunft bekleiden soll, will Bürgermeister Peter Tschentscher mit Senatorin Katharina Fegebank und dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Philipp Stricharz, sowie der Vorsitzenden des Liberale Jüdische Gemeinde e.V. Galina Jarkova am Mittag in der Landespressekonferenz bekannt geben.

In anderen Bundesländern gibt es bereits einen Antisemitismusbeauftragten. In Niedersachsen bekleidet Franz Rainer Enste diesen Posten. In Schleswig-Holstein ist dafür Peter Harry Carstensen zuständig.