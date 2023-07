Hamburg Airport: Passagiermaschine muss wegen Rauchentwicklung an Bord wieder landen

Wegen eines rauchenden Ofens musste ein Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul kurz nach dem Start wieder in Hamburg landen.

Ein Sprecher von Turkish Airlines bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen, dass der Airbus A 321 aufgrund eines „technischen Problems“ umdrehen und wieder in Hamburg landen musste. Aus einem Ofen, in dem Speisen aufgewärmt werden, sei Rauch ausgetreten. Das Flugzeug mit 155 Passagieren an Bord sei evakuiert und das Flugzeug kontrolliert worden. Es gibt keine Verletzten.

„Wir als Flughafen können die sichere Landung des Flugzeugs bestätigen. Dieses war um 7.20 Uhr nach Istanbul gestartet und ist dann wieder umgekehrt“, sagte eine Sprecherin des Flughafens dazu in Hamburg. Es habe sich dabei eindeutig um eine Sicherheitslandung und nicht um eine Notlandung gehandelt. Davon spricht man, wenn keine akute Notlage vorliegt. Der Flieger war kurz nach 8.00 Uhr wieder in Hamburg gelandet. Alle Passagiere blieben unverletzt.

Turkish Airlines Airbus A321 (TC-JRR built 2011) safely returned to land at Hamburg Intl Airport (EDDH), Germany about 20 min after take-off from runway 23. Allegedly the pilots of flight #TK1668 to Istanbul received a smoke/fire warning in the cargo hold. pic.twitter.com/PuoWUmyrUx

