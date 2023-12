Hamburg Airport: Starker Schneefall in München hat Auswirkungen auf Flugverkehr

Der starke Schneefall im Süden Deutschlands hat auch am Dienstag Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hamburger Flughafen. Laut der Webseite des Hamburger Flughafens waren am Dienstagmorgen fast alle An- und Abflüge von und nach München gestrichen. Bereits am Wochenende waren mehrere Verbindungen zwischen der bayrischen Landeshauptstadt und Hamburg witterungsbedingt entfallen.

Am Dienstag meldete der Münchner Flughafen, dass der Flugverkehr wegen Eisregen wie schon am Montag angekündigt bis 12 Uhr mittags vollständig eingestellt sei. Die Betriebsflächen müssten enteist werden. Reisenden sollten aber damit rechnen, dass aus Sicherheitsgründen auch im weiteren Tagesverlauf die meisten Flüge ausfallen müssten.

⚠️Announced freezing rain during the night: air traffic will be suspended until 12 noon on Tuesday, December 5

On Tuesday, 5.12. there will be no take-offs and landings from the start of operations at 6 a.m. until 12 noon. pic.twitter.com/R8SvSeNqJD