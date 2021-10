Hamburg: A7 und Elbtunnel am Wochenende für zwölf Stunden voll gesperrt

Der Elbtunnel in Hamburg. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv

Die A7 in Hamburg wird inklusive des Elbtunnels in der Nacht zum Sonntag voll gesperrt – wegen des Ausbaus der Autobahn. Der Verkehrsrechner der Tunnelleitzentrale bekomme ein Software-Update, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Zudem müsse der provisorische Hilfsdamm südlich des Tunnels gewartet werden. Während der zwölfstündigen Sperrung zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark in Nordrichtung sowie Volkspark und Hausbruch in Südrichtung sollen auch Verkehrszeichenbrücken im Abschnitt Altona demontiert werden. Zudem ist eine Fahrbahnsanierung an der Anschlussstelle Waltershof ab Freitagabend geplant.

Die zwölfstündige A7-Vollsperrung beginnt den Angaben zufolge am Sonnabend um 21:00 Uhr und endet am Sonntag um 9:00 Uhr. Die Anschlussstellen in dem Bereich werden teilweise schon eine Stunde vorher geschlossen und erst eine Stunde später wieder freigegeben. Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die Strecke über die A1, A255 und Elbbrücken. Die A7 sollte im Norden in Stellingen oder am Volkspark verlassen werden, im Süden schon am Horster Dreieck.

Die Autobahn wird zurzeit auf acht Spuren verbreitert. Südlich des Elbtunnels verläuft die A7 rund vier Kilometer auf Stelzen. In die Mitte der Brückenkonstruktion werden bis 2027 zwei weitere Spuren eingefügt. Um den sechsstreifigen Verkehr an der Tunnelrampe aufrecht zu erhalten, wurden zwei Spuren in Richtung Hannover auf einen Hilfsdamm verlegt. Nördlich des Elbtunnels wird die Autobahn bis Ende 2028 ausgebaut und zugleich ein 2,2 Kilometer langer Lärmschutztunnel im Abschnitt Altona errichtet.

dpa