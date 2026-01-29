Halbjahreszeugnisse in Hamburg: Beratungsangebote für Schüler und Eltern eingerichtet

Eine Sektretärin steckt am Werner-von-Siemens-Gymnasium ein Zwischenzeugnis in ein Briefkuvert. Foto: dpa

Hamburgs rund 270.000 Schüler:innen erhalten am heutigen Donnerstag ihre Halbjahreszeugnisse. Mit ihnen bekommen Eltern und ihre Kinder nach Angaben der Schulbehörde wichtige Hinweise auf die Entwicklung der schulischen Leistungen aus Sicht der Lehrkräfte.

Sollten Schüler:innen oder Eltern Probleme mit den Zeugnissen haben oder sich um die schulische Zukunft sorgen, können sie sich an eines der 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) der Schulbehörde wenden.

Dort sei ein telefonischer Zeugnisdienst eingerichtet, der noch bis einschließlich Freitag jeweils von 8.30 bis 16.00 Uhr unter 040 428968536 zu erreichen sei. Bei dem Zeugnisdienst stünden Schulpsychologen, Sozialpädagogen und Lehrkräfte mit fachkundigem Rat bereit, um die Ursachen für die schulischen Schwierigkeiten zu finden und Wege aus einer Krise aufzeigen. Die Beratung sei vertraulich und auf Wunsch anonym.



SAT.1 REGIONAL/dpa