Hakenkreuze in Grabsteine auf jüdischem Friedhof im Emsland geritzt – Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat auf dem jüdischen Friedhof in Haren (Landkreis Emsland) Hakenkreuze in mehrere Grabsteine geritzt. Da von einem antisemitischen Tatmotiv ausgegangen werde, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach seien die Symbole deutlich sichtbar und womöglich mit einem Meißel in die Grabsteine eingeschlagen worden. Den Spuren zufolge könnten einige Schändungen bereits mehrere Monate alt sein. Die Polizei sucht nun nach Zeug:innen, die Hinweise auf den Täter bzw. die Täterin oder den Tatzeitraum geben können.

Mit dpa