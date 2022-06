Hagelschauer: Ein Toter und fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf A21 bei Wankendorf

Bei einer Kollision von sechs Autos und einem Lkw auf der Autobahn 21 ist am Mittwoch bei Wankendorf im Kreis Plön (Schleswig-Holstein) ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Laut Zeugenaussage hatte es zum Unfallzeitpunkt einen starken Hagelschauer gegeben.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 10:56 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wankendorf und Nettelsee. Die Autobahn musste in Richtung Kiel für Bergungsarbeiten gesperrt werden. Feuerwehrleute mussten mehrere Insassen aus ihren Fahrzeugen befreien. Am Nachmittag befand sich ein Gutachter an der Unfallstelle, um das Unfallgeschehens nachzuvollziehen.

