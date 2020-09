Gruppe greift 35-Jährigen in Einbeck mit Elektroschocker an – Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag ist ein 35 Jahre alter Mann in der Fußgängerzone in Einbeck schwer verletzt worden. Im Bereich der Fußgängerzone soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend wurde das Opfer von mehreren Personen körperlich angegriffen, wobei auch ein Elektroschocker eingesetzt worden sein soll. Der 35-Jährige ging stark blutend zu Boden. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die Täter unerkannt. Der Mann kam mit schweren Gesichtsverletzungen in das Einbecker Bürgerspital.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.